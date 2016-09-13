Rus Gazprom'un eski yöneticisi Ermenistan'ın yeni başbakanı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un eski yöneticisi Karen Karapetyan'ı Başbakanlık görevine atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Başbakanlık ve hükümeti kurma görevini iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin (ECP) aday gösterdiği Karapetyan'a verdi. Yeni Başbakan Karapetyan'ın 20 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Sarkisyan, temmuz ayındaki karakol saldırısı ve 2 hafta süren rehine krizinin ardından ulusal mutabakat hükümeti kurulması vaadinde bulunmuştu.

Eski Başbakan Hovik Abrahamyan, 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a yeni bir hükümet oluşturma imkanı sağladığını belirterek istifa etmişti.

ECP'nin Başkan Yardımcısı Abrahamyan, 13 Nisan 2014'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Karen Karapetyan, 1998-2001 yıllarında ''Hay-Energo'' şirketinde başkanlık, 2001-2010 yıllarında ''HayRusgazard'' şirketinde müdürlük ve 2010-2011 yıllarında ise Erivan Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Belediye Başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden 53 yaşındaki Karen Karapetyan, Moskova'da "Gazprombank"ın başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.