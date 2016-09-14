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: Türklere vize muafiyeti gecikebilir

  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 18:34 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 18:54
AB: Türklere vize muafiyeti gecikebilir
AB: Türklere vize muafiyeti gecikebilir

Komisyonu Başkanı Juncker, Türk vatandaşlarına vize serbestisinin gecikebileceğini dile getirdi. Juncker, ancak sonunda bir çözüm bulunacağına inandığını söyledi.

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yürütülen vize muafiyetine ilişkin müzakarelerin daha uzun sürebileceğini dile getirdi.

Juncker, bugün Strasbourg'da yaptığı açıklamada sonunda bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirterek "Ancak öngörülen süre zarfında vize serbestliğinin sağlanması mümkün olmayabilir" dedi.

Juncker, terörle mücadele yasasında talep edilen değişikleri yapmadığı sürece,Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

VİZE PAZARLIKLARI

Türkiye ile AB arasında Mart ayında yapılan mülteci anlaşmasında, Ankara 72 kriteri yerine getirdiği takdirde, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize muafiyeti öngörülüyordu. Ancak bu kriterlerden 5'ini Ankara hala yerine getirmedi.

Bunlar arasında terörle mücadele yasasında değişiklik de bulunuyor. Türkiye, ekim ayına kadar vize serbestisi konusunda bir çözüm bulunmasını talep etmişti.

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