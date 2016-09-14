ABD Myanmar'a yaptırımları kaldırıyor

Obama, Myanmar Dışişleri Bakanı Çii'nin Beyaz Saray'ı ziyaretinde yaptırımları kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Myanmar'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazırlandığını bildirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, partisinin kasımda yapılan seçimlerde zafer elde etmesinden sonra ilk kez ABD'yi ziyaret ederek, Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Obama, daha önce ordunun yönetimde olduğu ülkedeki demokratik ilerlemenin yeterli olmadığını, ancak Myanmar'ın "doğru yolda" bulunduğunu söyledi.

Barack Obama, "ABD, Myanmar'a bir süredir uygulanan yaptırımları artık kaldırmaya hazırlanıyor." dedi.

Ülkesinin Myanmar'a ekonomik teşvikler sağlayacağını kaydeden Obama, bir gazetecinin, "Yaptırımlar ne zaman kaldırılacak?" sorusuna ise "Yakında" karşılığını verdi.

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Başkan Obama, ABD'nin Myanmar'ı ayrıca "tercihli ticari uygulamalar yapılan ülkeler" arasına alacağını da belirterek, "Bu ikisini birleştirmemiz sayesinde Amerikalı şirketlere, kar amacı gütmeyen kuruluşlarımıza yatırım yapma teşviği sağlamış olacağız." diye konuştu.

Eski siyasi tutuklu ve Myanmar'ın şu anda fiili liderliğini yapan Suu Çii ise ülkesini ekonomik anlamda çok olumsuz etkileyen yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldiğini belirtti.

Aung San Suu Çii, ayrıca ülkesindeki demokratik dönüşüme verdiği destekten dolayı Obama yönetimine teşekkürlerini iletti.

Myanmar'ı "müthiş potansiyeli olan yoksul bir ülke" olarak tanımlayan Suu Çii, Amerikalı şirketlere ülkesine yatırım yapma çağrısında bulundu.

Aung San Şuu Çii, parlamentonun yeni bir yatırım yasası geçirmeye hazırlandığını belirterek, "Bunun diğer ülkelere de cazip geleceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

AYRICALIKLI TİCARİ UYGULAMALAR GELİYOR

Washington yönetiminin yaptırımları kaldırma kararıyla Myanmarlı 111 kişi ve kuruluş, ABD Hazine Bakanlığının "kara listesi"nden çıkarılmış olacak.

Bu arada, Obama ile Suu Çii'nin görüşmesi sırasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama Kongre'ye bir mektup gönderdi ve Myanmar'ın "tercihli ticari uygulamalara tabi ülkeler" arasına eklenmesi kararı verdiğini bildirdi.

Myanmar, askeri cuntanın demokrasi yanlısı gösterileri bastırması sırasında insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle bu listeden 1989'da çıkarılmıştı.

Myanmar'da siyasi reformlar 5 yıl önce başlamış, askeri yönetim 49 yıllık iktidarın ardından 2011'de ülkenin doğrudan yönetiminden çekilmişti. Ancak askerler hala Myanmar Meclisi'ndeki sandalye sayısının 4'te 1'ini ve 3 önemli bakanlığı elinde tutuyor.

Myanmar'da mevcut anayasa, kabinede kilit öneme sahip görevler olan içişleri, savunma ve sınır işleri bakanlıklarını ordu mensuplarına tahsis ediyor. Aynı zamanda parlamentodaki koltukların yüzde 25'ini orduya ayıran anayasada değişikliğe gidilebilmesi için ordunun onayının alınması gerekiyor.

Myanmar'da 8 Kasım 2015'teki seçimleri büyük bir farkla kazanan NLD'nin Nobel Barış Ödüllü lideri ve eski siyasi tutuklu Aung San Suu Çii, anayasanın "birinci derece yakınları yabancı ülke vatandaşı olanların devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını yasaklayan" hükmü dolayısıyla devlet başkanlığına aday olamamıştı.

NLD, devlet başkanlığı için Suu Çii'nin çocukluk arkadaşlarından Htin Kyaw ile Henry Van Thio'yu aday göstermişti. Kyaw, parlamentoda yapılan seçimde 652 oyun 360'ını alarak devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.