ABD'de bir kadının kıyafeti ateşe verildi

New York Polis Teşkilatı, kent merkezinde Müslüman bir kadının üzerindeki kıyafeti ateşe veren şüphelinin arandığını duyurdu.

Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırılarının 15'inci yılından bir gün önce, 10 Eylül'de Manhattan'da 35 yaşında Müslüman bir kadının kıyafetinin ateşe verildiği bildirildi.

Açıklamada, sol kolunda aniden bir yanma hisseden kadının, yanında elinde çakmak olan erkeği fark ettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan kadının, İskoçya'dan gelen bir turist olduğu ve olayda yaralanmadığı ifade edildi.

New York Polisi, olay yerinden kaçan saldırgan hakkında "nefret suçu" soruşturması başlattı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden yapılan açıklamada ise söz konusu olay kınanarak,ABD'de Müslümanları hedef alan saldırıların arttığı vurgulandı.

New York'ta geçen ay öğle namazını kıldırdıktan sonra evine gitmek için yolda yürüyenBangladeş asıllı imam Maulama Akonjee ve yanındaki Thara Uddin, tabancayla başlarından vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis tarafından yakalanan İspanyol asıllı katil zanlısı Oscar Morel (35), çıkarıldığı mahkemece "suikast" suçundan tutuklanmıştı.