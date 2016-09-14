ABD'den Suriye uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ile varılan Suriye mutabakatı uyarınca uygulanmakta olan ateşkesi savunarak bunun Suriye'yi bir arada tutmak için son şans olduğunu söyledi.

NPR radyosuna konuşan John Kerry, "Ateşkesi uygulamazsanız, masaya dönemeyiz ve sonra da çatışma önemli ölçüde artar" şeklinde konuştu.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) göre, açıklamaları sırasında "Alternatif ne?" diye soran Kerry, "Kaç bin daha kişi ölecek? Halep tükenmek üzere, Ruslar ve Esad rastgele günlerce bombalarken biz bir şey yapmayacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, militanları hedef alma konusunda Rusya ile istihbarat paylaşımını da içeren mutabakatın Başkan Barack Obama tarafından desteklendiğini vurgularken "Başkan hazır ve bundan dolayı bence ordu da hazır olacak" dedi.

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