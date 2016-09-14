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'den uyarısı

  • ANKA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 17:09
ABD'den Suriye uyarısı
ABD'den Suriye uyarısı

Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ile varılan mutabakatı uyarınca uygulanmakta olan ateşkesi savunarak bunun 'yi bir arada tutmak için son şans olduğunu söyledi.

NPR radyosuna konuşan John Kerry, "Ateşkesi uygulamazsanız, masaya dönemeyiz ve sonra da çatışma önemli ölçüde artar" şeklinde konuştu.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) göre, açıklamaları sırasında "Alternatif ne?" diye soran Kerry, "Kaç bin daha kişi ölecek? Halep tükenmek üzere, Ruslar ve Esad rastgele günlerce bombalarken biz bir şey yapmayacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı John Kerry, militanları hedef alma konusunda Rusya ile istihbarat paylaşımını da içeren mutabakatın Başkan Barack Obama tarafından desteklendiğini vurgularken "Başkan hazır ve bundan dolayı bence ordu da hazır olacak" dedi.

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