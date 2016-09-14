Fransa, İsrail'i kınadı

Fransa, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Al Aqaba köyünde, AB ve diğer ülkelerin mali desteğiyle kurulan insani yardım tesislerinin İsrail tarafından tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Fransa, İsrail yetkililerinin, 2016 yılından bu yana dördüncü kez, aralarında Fransa'nın da bulunduğu yurt dışından gelen yardımlarla kurulan insani yardım tesislerini imha etmesini kınar'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına yardım için kurulan bu tesislerin imha edilmesinden Fransa'nın ''derin endişe'' duyduğu belirtilerek, İsrail yönetimine uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm arayışlarına zarar veren bu tür uygulamalara son vermesi çağrısı yapıldı.