ARKADAŞINA GÖNDER Gazze Şeridi'ne 4 havan topu düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Gazze Şeridi'ne 4 havan topu düştü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 17:53

'dan ateşlenen 4 havan topunun Gazze Şeridi'ne düştüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, tarafından gelen şiddetli patlama ve çatışma seslerinin ardından 4 havan topunun Gazze Şeridi'nde bulunan Refah kenti sınırlarına düştüğünü belirtti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

emniyet kaynakları havan toplarının Mısır toprakları içinde gerçekleşen bir çatışma sırasında yanlışlıkla Gazze tarafına düştüğünü değerlendirdiklerini aktardı.

Mısır ordusu, başta Kuzey Sina olmak üzere Sina bölgesindeki çeşitli illerde "terör örgütü" olarak nitelendirdiği gruplara karşı Eylül 2013'ten bu yana operasyonlar düzenliyor, bu sırada zaman çatışmalar yaşanıyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.