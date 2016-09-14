Gazze Şeridi'ne 4 havan topu düştü

Mısır'dan ateşlenen 4 havan topunun Gazze Şeridi'ne düştüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, Mısır tarafından gelen şiddetli patlama ve çatışma seslerinin ardından 4 havan topunun Gazze Şeridi'nde bulunan Refah kenti sınırlarına düştüğünü belirtti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin emniyet kaynakları havan toplarının Mısır toprakları içinde gerçekleşen bir çatışma sırasında yanlışlıkla Gazze tarafına düştüğünü değerlendirdiklerini aktardı.

Mısır ordusu, başta Kuzey Sina olmak üzere Sina bölgesindeki çeşitli illerde "terör örgütü" olarak nitelendirdiği gruplara karşı Eylül 2013'ten bu yana operasyonlar düzenliyor, bu sırada zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.