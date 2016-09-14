Şimon Peres hastaneye kaldırıldı

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in felç geçirdiği bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail'in 2007 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 93 yaşındaki Peres, felç geçirdi.

Tel Aviv'deki Tel Hoshemer Hastanesine kaldırılan Peres'in, beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği ve durumunun ağır olduğuna dair bilgilerin geldiği kaydedilen haberde, eski cumhurbaşkanının tedavi amacıyla ilaçlarla uyutulduğu ve solunum cihazına bağlandığı bilgisi verildi.

Bu arada Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Hoshemer Hastanesini arayarak Peres'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

İsrail'in ana muhalefet partisi Siyonist Birlik'in Genel Başkanı Isaac Herzog da yaptığı açıklamada, Peres'e acil şifa temennisinde bulundu.