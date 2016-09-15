Dolunay büyük depremi tetikliyor

Japon bilim insanları son 20 yılın büyük depremlerinin, denizdeki gelgitler zamanında yani dolunayda yaşandığını belirledi

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, dolunayın ya da yeni ayın güçlü deprem üzerinde etkili olabileceğini ileri sürdü. Japon araştırmacılar Ay ve Güneş'in yeryüzündeki gelgit etkisinin görmezden gelinmeyecek kadar önemli olduğunu söylüyor. Dünya, Ay ve Güneş aynı hizaya geldiğinde, Ay'ın ve Güneş'in çekim güçlerinin çok arttığı ve bu durumun dolunay ve yeni ay hâlinde de gözlemlendiği belirtiliyor. Söz konusu çekim güçleri denizdeki gelgite neden oluyor ve çekim gücünün şiddeti artınca gelgitin daha büyük olmasını sağlıyor. Bu bilimsel verilerden yola çıkarak araştırmada Dünya genelindeki depremler ile gelgitlerin büyüklükleri kıyaslandı. İncelemenin sonucunda son 20 yılın en büyük depremlerinin en büyük gelgitlerin yaşandığı dönemde, yani Ay'ın dolunay ve yeni ay evresinde olduğu zamanlarda meydana geldiği belirlendi.



ENDONEZYA, ŞİLİ, JAPONYA...

Endonezya'da 220 bin kişinin öldüğü 2004 tarihli sarsıntı, Şili'de 553 kişinin hayatına mal olan 2010'daki 8.8'lik deprem ve Japonya'da 19 bin kişinin öldüğü 2011 depreminde benzer bir etkinin var olabileceği düşünülüyor.