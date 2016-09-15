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’da bir Türk cinayete kurban gitti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016
Kanada’da bir Türk cinayete kurban gitti
Kanada’da bir Türk cinayete kurban gitti

'da bir Türk, ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Toronto polisinden yapılan açıklamada, York Üniversitesi Keele Yerleşkesi civarındaki bir öğrenci evinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Alp Efe'nin, ev arkadaşı Alijan Arif Khan (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. York Üniversitesi öğrencisi olan Khan tutuklanırken medyasında olayın dini bir tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü. Polisten olayla ilgili bilgi alan Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, "Konsolosluğumuzda maktule ait bir kayda rastlamadık. Cenazenin ortada kalmaması için ailesine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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