Libya’ya müdahale doğru değildi

İngiltere’nin 2011’de Libya’ya “yeterli delillere dayanmadan girdiği” belirtilen raporda “DAEŞ’in güçlenmesinin önü açıldı” denildi

İngiltere'de bir parlamento raporu, 2011'de İngiltere ve Fransa'nın Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi. Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nin hazırladığı raporda, eski Başbakan David Cameron hava saldırıları için uygun bir stratejiye sahip olmamakla suçlandı. Müdahalenin "doğru istihbarata dayanmadığı" ve DAEŞ'in Kuzey Afrika'da güçlenmesine yol açtığı da belirtilen raporda, "Hükümet özellikle bölgede sivillere yönelik tehdidin abartıldığını tespit edemedi. Muammer Kaddafi'nin yaptığı açıklamaların bazı kısımları seçilerek, söyledikleri doğruymuş gibi kabul edildi. Ayaklanmalardaki militan aşırıcı unsuru da göremedi" denildi. İngiltere hükümeti ise müdahalenin uluslararası bir karar olduğunu vurguladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yetki alındığına dikkat çekti. İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki bir uluslararası koalisyon, rejimin Bingazi'deki muhaliflere saldırma tehdidinden sonra Mart 2011'de Muammer Kaddafi'nin güçlerine karşı hava ve füze saldırıları başlatmıştı.