Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'da bazı evlerin çatısı ile sokaklara ABD bayrakları asıldı.

Suriye iç savaşının ardından önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 2014 yılı başında ise IŞİD denetimine geçen Rakka kentine bağlı Telabyad İlçesi, geçen yıl Haziran ayında PYD kontrolüne girdi.





Kentin ele geçirilmesinin ardından Türkiye'den bakıldığında ilçenin bir çok yerine PYD flamaları asıldı. Ancak, bugün öğle saatlerinde Telabyad'ın Mumbatıh semtindeki üzerinde kum torbaları ile mevzi oluşturulan tek katlı binanın çatısında daha önce asılı olan PYD bayrağının indirilerek yerine ABD bayrağa asıldı. Tek katlı evin bulunduğu sokaktaki bir direğe de yine PYD üyelerinin aynı şekilde ABD bayrağı astığı görüldü.



Akçakale'den bakıldığında net şekilde görülen ABD bayraklarının hangi amaçla PYD bayrakları ile değiştirilerek dalgalandırıldığı henüz öğrenilemedi.

Telabyad'da evlerin çatısına ABD bayrakları asıldı

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