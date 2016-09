Yüzler gülüyor ama karınlar aç

Suriye’deki çatışmasızlık büyük ihlaller yaşanmadan sürüyor. Ancak yardım krizi yaşanıyor. Şam rejimi anlaşmaya rağmen, 250 bin sivilin gıda beklediği Halep’e geçit vermiyor

Suriye'de 5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın bitirilmesi için "son şans" olarak görülen çatışmasızlık anlaşmasında Halep krizi yaşanıyor. ABD ve Rusya'nın inisiyatifi ile bayramın birinci gününde saatler 19.00'u gösterirken yürürlüğe giren anlaşmada büyük bir ihlal yaşanmadı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, çatışmaların 12 Eylül'den bu yana önemli oranda azaldığını açıkladı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi şimdilik hiçbir sivil kaybın yaşanmadığını belirtti. Anlaşma gereği 7 gün sürecek çatışmasızlık boyunca Şam rejiminin kuşatması altında olan bölgelere insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Ancak Beşar Esad rejimi, Türkiye'den Halep'e çıkış için bekleyen TIR'lara BM'ye ait olmalarına rağmen izin vermiyor.



250 BİN SİVİL VAR

Bu nedenle iç savaşın en ağır vurduğu kentlerin başında gelen ve gıda, ilaç, yakıt ve su kıtlığının yaşandığı Halep'e hala insani yardımlar ulaştırılamadı. Fransız AFP haber ajansı bayram ve ateşkesle birlikte Halep'teki çocukların yüzlerinin gülmeye başladığını ancak karınlarının aç olduğunu duyurdu. Ajansa konuşan Halepli Ebu Cemil, "Çatışmaların durmasından memnunuz, ama yiyecek yok" dedi. BM Suriye Özel temsilcisi Mistura da, önceliğin muhaliflerin denetimi altında bulunan ve yaklaşık 250 bin sivilin acil yardım beklediği Halep kentinin doğusuna verilmesi gerektiğini söyledi. En ufak bir çatışmanın bile hızla büyüyerek ateşkesin sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Mistura, Şam yönetiminin, BM'nin insani yardımlarının kesintisiz şekilde Halep'e ve kuşatma altındaki diğer bölgelere ulaştırılabileceği yolunda kendilerine güvence vermesi gerektiğini söyledi.



ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Suriye çatışmasızlık anlaşmasının detayları ortaya çıktı. ABD merkezli Associated Press haber ajansı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ismini vermeyen Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının anlaşma detaylarını aktardığını söyledi. İşte Türkiye'nin çabaları ve ABD ile Rusya'nın arabuluculuğuyla gerçekleşen ateşkesin teknik maddeleri:

Pazartesi günü itibariyle hem Esad hem de muhalifler, aralarında hava saldırıları, füzeler, toplar ve tanksavaların da bulunduğu silahları kullanarak saldırı düzenlemeyi sonlandıracak.

Toprak kazanmaya çalışılmayacak.

Taraflar tüm ihtiyaç duyanlara, hızlı ve geciktirilmeyecek şekilde, devamlı bir şekilde yardım ulaşmasına müsaade edecek.

Nefsi müdafaa ihtimali ortaya çıktığında orantılı güç kullanılacak.

Halep'in can damarlarından biri olarak nitelendirilen Kastello Yolu'na güvenlik noktası kurulacak ve bu noktaları, 20 silahlı personelle Suriye Kızılayı işletecek. Buradaki silahlı personel, Şam rejimi ve muhaliflerin mutabakatıyla seçilecek. Birleşmiş Milletler de bu personeli gözlemleyecek.

Şam rejimi askeri personelini Kastello Yolu'ndan uzaklaştıracak. Bazı bölgelerdeki tanklar ve toplar 3.5 km geri çekilecek. Hafif silahlı askerler 500 metre geri çekilecek.

Muhalif kuvvetler de rejiminkine benzer bir şekilde yolun çevresinden çekilecek. Kastello Yolu'nun doğusundaki muhaliflerin geri çekilmesi ise Kürt milislerin hareketlerine bağlı olacak. Eğer Kürtler 500 metre çekilirse, muhalifler de bir o kadar geri çekilecek.

El Kaide milislerinin, ateşkes alanına sızmasını engellemek için muhalifler ellerinden geleni yapacak.

Silahlı muhaliflerin de aralarında bulunduğu her Suriyeli, Kastello Yolu'nu kullanarak Halep'i terk edebilecek. Silahlı kişiler, yola çıkmadan önce Birleşmiş Milletler'le koordineli olacak.

ABD ve Rusya, çatışmasızlık ihlallerini duyuracak.

ABD ve Rusya, ateşkes 7 gün üstüste bozulmadığı takdirde Ortak Yürütme Merkezi kurduklarını açıklayacak.

Pazaretesi gününden başlamak üzere ABD ve Rusya, El Kaide ve DAEŞ militanlarının bulunduğu bölgeleri belirlemeye başlayacak. Bu iki devlet belirlenen bölgelere hava operasyonları düzenlerken Şam rejimi operasyonlarını kesecek.

ABD ve Rusya, arzu ettiği vakitte anlaşmadan çekilebilir.



ÇİFTE UYARI

Suriye'nin geleceğine dair hayati öneme sahip olan anlaşma hakkında hem Rusya hem de ABD açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Ateşkesi uygulamazsanız masaya dönemeyiz" uyarısında bulunurken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Ateşkes barışçıl çözüm ümidi veriyor. Fakat durum şu an çok hassas" dedi.