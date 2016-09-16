Almanya’daki iğrenç resme tepki yağıyor

Almanya'nın Düsseldorf yakınlarındaki Langenfeld kasabasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sergilenen iğrenç bir resim büyük tepki çekti. Resmi çizen Thomas Baumgaertel'e tepki yağdı. Avukat Oğuz Korumtaş Köln Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Korumtaş, "Bu tür hakaretler ne demokrasiyle, ne temel haklarla ne de insan haklarıyla açıklanabilir. Buna bugün dur demediğimiz takdirde yarın daha kötü olur" dedi. Langenfeld Belediye Başkanı Frank Schneider ise resmin sergilenmesini 'ateşe benzin dökmek' olarak yorumladı. Schneider, derneğin özel bir şahsa ait olduğunu belirtti. Öte yandan resmi çizen Baumgaertel, kendisine çok sayıda Türkçe içerikli elektronik posta geldiğini ve bunları tercüme ettirdikten sonra ölüm tehdidi içeren olursa polise suç duyurusunda bulunacağını belirtti.



DÜSSELDORF