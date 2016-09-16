DAEŞ liderlerinden "Dr. Vail" öldürüldü

Pentagon, örgütün sözde enformasyon bakanı "Dr. Vail"in öldürüldüğünü duyurdu - Vail'in DAEŞ'in işkence ve infaz videolarını hazırlatan kişi olduğu belirtildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DAEŞ'in önemli liderlerinden birinin daha Suriye'de düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, yaptığı yazılı açıklamada, "Dr. Vail" olarak bilinen Vail Adil Hasan Selman El Fayad'ın 7 Eylül'de, Rakka'da düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

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Cook, Vail'in terör örgütünün sözde enformasyon bakanı ve DAEŞ'in yüksek şurasının üyelerinden olduğunu belirterek, "Vail, DAEŞ'in işkence ve infazlarını gösteren terör propagandası videolarının prodüksiyonunu yönetiyordu." ifadesini kullandı.

Vail'in geçen hafta öldüğü teyit edilen DAEŞ sözcüsü Muhammed El Adnani ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydeden Cook, DAEŞ'in ortadan kaldırılması için ABD'nin ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Adnani'nin 30 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda öldüğü, Pentagon tarafından üç gün önce teyit edilmişti.