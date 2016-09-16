‘Diri diri timsahlara yedirdi’

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin geçmiş yıllarda katliam emirleri verdiği ileri sürüldü. Duerte'nin 1 Temmuz'da göreve gelmesinden sonraki 78 gün içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 bin 541 kişi öldürüldü. Parlamento da Duterte hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda eski milis kuvvetler üyesi Edgar Matubato, ifade verdi. Matubato, 1988'de Davao Belediye Başkanı olan Duterte'nin emriyle bin kişinin öldürüldüğünü, kimi kurbanları canlı canlı timsahlara yedirdiklerini ve 1993'te Davao'daki bir caminin bombalanması emrini Duterte'nin verdiğini iddia etti.