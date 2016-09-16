Eski İtalya Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

İtalya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

1946 yılından bu yana yönetim şekli Cumhuriyet olan İtalya'da, 1999-2006 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan eski bankacı ve siyasetçi Ciampi, Roma'da bir süredir tedavi gördüğü klinikte sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Livorno kentinde 1920 yılında doğan ve Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmeden önce başbakanlık, bakanlık ve İtalya Merkez Bankası başkanlığı da yapan Carlo Azeglio Ciampi, 13 Mayıs 1999'da Cumhurbaşkanlığı görevine rekor oyla seçilmişti.

Ciampi, Cumhurbaşkanı'nı seçen Büyük Seçici Meclis'te yapılan seçimin ilk ve tek turunda 990 seçici delegenin 707'sinin oyunu alarak, merkez sağ ve merkez soldaki partilerin uzlaşmasıyla bu göreve getirilmişti.

Carlo Azeglio Ciampi, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında 22-23 Kasım 2005 tarihlerinde Türkiye'ye de resmi ziyarette bulunmuştu.

Ciampi, ziyareti sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, İstanbul'daki Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılmıştı.

Görevini 2006 yılında seçilen Giorgio Napolitano'ya devreden Carlo Azeglio Ciampi, aynı zamanda "Hayat Boyu Senatör" unvanına da sahip olması nedeniyle İtalyan Senatosu'nun doğal üyesiydi.

Eski Cumhurbaşkanı Ciampi'nin ölüm haberini Bratislava'daki AB Zirvesi'nde öğrenen İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, hükümetin desteğinin Ciampi'nin eşi Franca ile birlikte olduğunu, İtalya'ya tutkuyla hizmet eden devlet adamını minnetle andığını belirtti.