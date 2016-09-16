İngiltere’de aşırı sağcı partiye kadın lider

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) liderliğine 57 yaşındaki kadın siyasetçi Diane James seçildi.

Partinin yıllık sonbahar kongresinde genel başkanlığa 8451 oyla Diane James seçildi. James'in liderlik yarışındaki en yakın rakibi Lisa Duffy 4581 oy aldı.

Liderliğinin kesinleşmesinin ardından konuşan James, "Avrupa Birliği'nden yüzde 100 çıkışa 'evet' diyorum. Daha ne kadar açık konuşabilirim? Tam bağımsız Birleşik Krallığa evet. İsteği zaman istediği ülkeyle isteği şekilde ticaret anlaşması yapacak olan Birleşik Krallığa evet. Bu ülkenin ihtiyaç duyacağı yeteneklere sahip insanların nereden olduğuna bakılmaksızın göçmenliğine olanak tanıyan bir göç politikasına evet." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'e seslenen James, "Eğer bu öğleden sonra bizi izliyorsan, bu muhalefet partisinin beklemede olduğunu görüyorsundur. İşinin başına dön ve 50. maddeyi uygula." dedi.

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan AB referandumunun ardından UKIP Partisi eski Genel Başkanı Nigel Farage, temmuz ayının başında görevinden istifa etmişti.

Farage, "Siyasetteki amacım Britanya'yı AB'den dışarı çıkarmaktı. İki hafta önceki referandumda halk bu yönde karar verdi. Üzerime düşeni yaptığımı ve daha fazlasına ulaşamayacağımı düşünüyorum. Ayrıca, UKIP liderliğinden ayrılmam gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.