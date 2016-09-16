Libya'da patlama

Bingazi'de göstericilerin hedef alındığı bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Libya'da Tobruk merkezli Temcilciler Meclisi (TM) yanlısı askeri birliklerin Petrol Hilali bölgesinde kontrolü sağlamasına destek vermek amacıyla Bingazi'de düzenlenen gösteriyi hedef alan bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bingazi'deki Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosu Müdürü Velid el-Arfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilerin yapıldığı El-Kiş Meydanı yakınlarındaki otoparkta park halinde olan bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan şarapnel parçalarının isabet ettiği çok sayıda kişinin yaralandığını, bazı araçların da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Arfi, yaralı sayısıyla ilgili net bilgi vermedi.

Emniyet güçlerinin güvenlik çemberine aldığı bölgede gösterilerin halen devam ettiği belirtildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) yanlısı askeri birlikler, pazar günü, ülkenin kuzeydoğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede bulunan Sidra, Brega ile Ra's el-Unuf petrol limanlarının ele geçirildiğini, Ecdebiye'nin doğusundaki Ez-Zuveytiye Limanı çevresinde ise çatışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

Libya Milli Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanallah da önceki gün yaptığı açıklamada, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) hükümetine bağlı askeri güçlerin pazartesi ele geçirdiği "Petrol Hilali Bölgesi"ndeki petrol limanlarını söz konusu güçlerden teslim aldıklarını bildirmişti.