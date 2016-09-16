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Merkel: Kritik bir durumdayız

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 15:11
Merkel: Kritik bir durumdayız
Merkel: Kritik bir durumdayız

İngiltere’nin birlikten ayrılmasının ardından Slovakya’nın Başkenti Bratislava’da gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesinde konuşan Başbakanı Angela Merkel, birliğin kritik bir durumda olduğunu söyledi.

Bratislava'da yapılacak zirveden hemen çözüm çıkmasının beklenmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bugün burada Bratislava ajandasını tartışacağız. Umarım anlaşma sağlarız. Bir zirvede Avrupa'nın sorunlarına çözüm bulunması beklenmemeli. Biz kritik bir durumda bulunuyoruz." dedi.

Şansölye açıklamasında şunları kaydetti:

"Amaç, eylemlerle iç ve dış güvenlik, terörle mücadele, savunma, ekonomik büyüme ve işsizlik konularında daha iyi olileceğimizi göstermek. Dijital ajanda ve dijital pazarın Avrupa'daki gençlere bir şans oluşturduğunu düşünüyorum. Tabi ki AB'nin dış sınırlarının korunması ve göç nedenlerinin ortadan kaldırılması konuları da önümüzdeki aylarda bizleri meşgul edecek. Mart 2017'ye kadar bu alanlarda ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Bratislava zirvesinin, birlikte hareket etme ve Avrupa'da mevcut olan sorunları beraber çözme konusunda ortak irade göstermesini umuyorum"

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