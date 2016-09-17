AB'den skandal öneri

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan'a kaçak göçle mücadelede destek vermek için skandal bir öneriyi gündeme taşıdı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan'a kaçak göçle mücadelede destek vermek için ilginç bir öneriyi gündeme taşıdı. Juncker, "Benim değerlendirmeme göre, Bulgaristan-Türkiye sınırına 200 sınır muhafızı gönderilmeli, 50 araç için mali kaynak sağlanmalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker, Bulgaristan'a kaçak göçle mücadelede destek vermek için 160 milyon avro yardım yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Juncker, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki gayrıresmi AB liderler zirvesinin tamamlanmasının ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

'CİDDİ BİR SORUN'

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında kaçak göç nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlatan Juncker, "Bu sadece Bulgaristan için büyük bir sorun değildir, aynı zamanda AB'nin bir sorunu olarak görülmelidir." dedi.

AB'nin Bulgaristan'ı bu sorun karşısında yalnız bırakmadığını, sınır güvenliği ve kaçak göçle mücadele için 108 milyon avro yardımda bulunma kararı aldığını açıklayan Juncker, bu rakamı Bulgar hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda 160 milyon avroya yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.



Juncker, "Benim değerlendirmeme göre, Bulgaristan-Türkiye sınırına 200 sınır muhafızı gönderilmeli, 50 araç için mali kaynak sağlanmalı." ifadesini kullandı.