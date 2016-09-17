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Avrupa Birliği bölünüyor mu? Başbakanı'ndan şok protesto!

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 13:33
Avrupa Birliği bölünüyor mu? İtalya Başbakanı'ndan şok protesto!
Avrupa Birliği bölünüyor mu? İtalya Başbakanı'ndan şok protesto!

AB liderler zirvesinde Başbakanı Matteo Renzi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'yi protesto ederek ortak basın toplantısını iptal etti.

n medyası Renzi'nin bu beklenmedik tepkisini 'Renzi, Merkel ve Hollande'a karşı: Bölünme' başlıklarıyla duyurdu.

Renzi, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göç ve ekonomi politikasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "İleriye doğru adımlar. Ama ufak ufak. Küçük bir adım. Avrupa çok fazla riske girecek" diye yazdı.

n medyasına yansıyan haberlere göre Renzi, "Merkel ve Hollande ile basın toplantısı yapamam çünkü çıkan sonuçları paylaşmıyorum. Bu bir polemik meselesi değil. Zirvenin ekonomi ve göçle ilgili sonuçlarından memnun değilim" ifadelerini kullandı.

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