Bali'de turist feribotunda patlama

Endonezya'nın turistik şehri Bali'den ayrılan içinde Avrupalı turistlerin bulunduğu feribotta patlama meydana geldi. Olayda 2 turist hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 35 Avrupalı turisti taşıyan hızlı feribot Bali'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir patlama meydana geldi. Bu yıl içerisinde DAEŞ saldırıları ile gündeme gelen Endonezya'da, yetkililer bu patlamanın herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını ve yakıt tankındaki teknik bir arızadan dolayı patlamanın gerçekleştiğini belirtti.



Öte yandan patlamada Eylül ayının başında dünya evine giren ve balayı için Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan İspanya vatandaşı Vanesa Pascual'ın (29) hayatını kaybettiği eşinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Patlamada diğer yaralıların ise İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve İrlanda vatandaşı olduğu açıklandı.



Endonezya 17 bin'den fazla adadan oluşan bir ülke ve ulaşımın çoğunluğu feribotlarla gerçekleştiriliyor. Ancak deniz ulaşımı endüstrisinin güvenliği çok zayıf ve çok sık bu tip kazalar meydana geliyor.