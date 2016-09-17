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Bali'de turist feribotunda

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 02:48 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 03:09
Bali'de turist feribotunda patlama
Bali'de turist feribotunda patlama

'nın turistik şehri Bali'den ayrılan içinde turistlerin bulunduğu feribotta  meydana geldi. Olayda 2 turist hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 35 turisti taşıyan hızlı feribot Bali'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir meydana geldi. Bu yıl içerisinde DAEŞ saldırıları ile gündeme gelen 'da, yetkililer bu patlamanın herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını ve yakıt tankındaki teknik bir arızadan dolayı patlamanın gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan patlamada Eylül ayının başında dünya evine giren ve balayı için Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan İspanya vatandaşı Vanesa Pascual'ın (29) hayatını kaybettiği eşinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Patlamada diğer yaralıların ise İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve İrlanda vatandaşı olduğu açıklandı.

Endonezya 17 bin'den fazla adadan oluşan bir ülke ve ulaşımın çoğunluğu feribotlarla gerçekleştiriliyor. Ancak deniz ulaşımı endüstrisinin güvenliği çok zayıf ve çok sık bu tip kazalar meydana geliyor.

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