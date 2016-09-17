Japonya’nın ponpon nineleri

84 yaşındaki Fumie Takino’nun kurduğu ponpon kızlar grubuna katılmak isteyenlerin 55 yaşından büyük olması gerekiyor

Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki Fumie Takino, kendisine alışılmadık bir hobi edindi: Takino, fiziksel zorluğu dolayısıyla genellikle gençlerin, özellikle de üniversite öğrencilerinin tercih ettiği bir eğlence alanına el attı ve kendi ponpon kız grubunu kurmaya karar verdi. Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan Takino "Rüya Kızlar adlı grubumuza katılmak istiyorsanız en az 55 yaşında olmalısınız. Daha gençleri kabul etmiyoruz" dedi. Sıradışı hikâyesini AFP muhabirine anlatan Takino, ponpon kız olma tutkusunun 53 yaşında ABD'ye gidip üniversite okumaya karar verdiği zaman baş gösterdiğini söyledi. "Yaşlı annem ABD'ye gitmemi istemiyordu. Ancak çocuklarım bu kararımı çok destekledi" diyen Takino, Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) yüksek lisansı yaptığını söyledi. Takino, kendisini ABD'de en çok etkileyen şeylerden birinin, rahatlıkta ters taklalar atabilen, insan kuleleri oluşturan ve gösterişli kıyafetler giyen ponpon kızlar olduğunu belirtti. Japonya'ya geldikten sonra kendi grubunu kuran Takino "70 yaşımdan sonra artık bu faaliyette yokuş aşağı gitmeye başladım. Ancak antrenman yapmayı hiç bırakmadım. Her hafta arkadaşlarımızla buluşuyoruz ve çalışıyoruz. Bu etkinliğim sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha sağlıklıyım" dedi.