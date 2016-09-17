Medya devlerinden FBI'ya iPhone davası

ABD'li üç büyük basın kuruluşu, ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) iPhone şifresini kırmak için hangi şirkete, ne kadar ödeme yaptığını açıklaması için dava açtı.

ABD merkezli uluslararası haber kuruluşu Associated Press (AP), Vice Media ve USA Today, FBI'yı "Bilgi Edinme Yasası" kapsamında mahkemeye verdi.

FBI'nın söz konusu yasa gereğince Aralık 2015'te California'nın San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone'un şifresini kime ve ne kadara kırdırdığını açıklaması gerektiğini savunan basın kuruluşların dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"FBI'nın şifre kırma aygıtı için harcamayı uygun gördüğü tutarı ve bunun için iş yaptığı taşeron firmanın kimliğini öğrenmek, halkın hükümeti etkili şekilde denetlemesi ve potansiyel uygunsuzluklara karşı koruması için büyük önem taşıyor."

FBI, basın kuruluşlarının daha önceki bilgi taleplerini, emniyet güçlerinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle geri çevirmişti.

San Bernardino'daki terör saldırısının ardından Apple ile mahkemelik olmasına karşın istediğini alamayan FBI, daha sonra özel bir şirketten şifre kırıcı satın aldığını belirterek, davadan vazgeçmişti. Bu açıklamanın, İsrailli bir firmanın FBI'ya yardım edeceği söylentilerinin ortaya çıkmasından günler sonra gelmesi dikkati çekmişti.

FBI Direktörü James Comey ise Nisan ayında Kongre'de yaptığı sunumda şifrenin kırılması için 1 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını söylemişti.