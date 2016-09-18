3 ÖSO grubu ABD nedeniyle Fırat Kalkanı'ndan ayrıldı

Fırat Kalkanı harekatında yer alan Suriyeli muhalif gruplardan Ahrar Şarkiya, Beşinci Tabur ve Şükr'ul Cebel Tugayları, Amerika'nın katılımını gerekçe göstererek ayrılma kararı aldı

Suriyeli muhalif gruplardan Ahrar Şarkiya, 5. Tabur ve? Sukur el Cebel Tugayları, ABD'nin varlığını gerekçe göstererek Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çekilme kararı aldı. ABD'nin Halep'in kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na katılması sebebiyle 3 muhalif grup bundan sonra operasyonda yer almayacaklarını açıkladı.

Bu akşam yapılan toplantı sonrası Ahrar Şarkiya, 5. Tabur ve Sukur el Cebel Tugayları ABD'nin varlığını gerekçe göstererek çekilme kararı aldıklarını duyurdu.