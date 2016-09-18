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30 milyon $ havaya gitti

30 milyon $ havaya gitti
30 milyon $ havaya gitti

Dünyanın en zengin 10 kişisinden birisi olan popüler sosyal ağ 'un kurucusu Mark Zuckerberg'in "dev yerleşke" hayali suya düştü. 32 yaşındaki girişimcinin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palo Alto kentindeki evinde yıllardır hayalini kurduğu genişlemeyi yapamayacağı ortaya çıktı. Zuckerberg, 3 yıl önce evinin çevresindeki 4 komşu evi toplamda 30 milyon dolara satın almıştı. Ardından Mark Zuckerberg'in söz konusu evleri, "Yatak odasını görebilirler" diye aldığı ortaya çıkmıştı. Milyarder işadamının bu evleri yıkıp ana evini büyütmek istemesi ise Palo Alto belediyesi tarafından "Evinin çok büyümesi sonucu kentteki toprak kullanım yasalarının çiğnenebiceği" gerekçesiyle reddedildi.

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