Google, ineklerin özeline saygı duyuyor

Google kişisel gizlilik prensibini o kadar güçlendirdi ki, yüzleri görülmesin diye artık ineklerin yüzünü bile buzluyor.

Google'ın yerleşim alanlarını gerçek boyutları ile gösterdiği ve fotoğraflandırdığı Street View uygulaması sadece insanların yüzleri ve araç plakalarının üzerini buzlarken gizlilik prensibi çerçevesinde ineklerin yüzünü bile buzlamaya başladı.



Guardian gazetesinin editörlerinden David Shariatmadari'nin çektiği görüntülerde İngiltere'nin Cambridge kentinde nehir kıyısında otlayan ineklerin kafalarının buzlandığı görülüyor. Gazete, Google Street View uygulamasından çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Google'ın, ineklerin özeline saygı duyduğunu görmek harika" yazdı. Google ise yaptığı açıklamada, uyguladığı teknolojinin biraz ileriye gittiğini kabul etti.