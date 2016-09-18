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İlk kez bir çocuk ötanazi ile öldürüldü!

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 09:06
İlk kez bir çocuk ötanazi ile öldürüldü!
İlk kez bir çocuk ötanazi ile öldürüldü!

Dünyada çocuklara da isteği durumunda ötanazi hakkı tanıyan tek ülke olan 'da, ilk kez 18 yaşından küçük bir çocuğun talebi üzerine ölümüne yardım edildi.

'da yasal olmasına rağmen bugüne kadar örneği görülmemiş biçimde bir çocuk "kendi isteğiyle" doktorlar tarafından öldürüldü. 'da ilk kez bir çocuğa ötanazi uygulandığı haberini dünya merak ve ilgiyle takip etti.

ÇOCUK ÖTANAZİ İSTEDİ

Belçika'nın Flaman kesiminde yaşayan ve ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir çocuk, çektiği acılara daha fazla dayanamayarak ötanazi hakkını kullanmak istedi. Belçikalı yetkililer, çocuğun dosyasını dikkatle inceledi. Çocuğun iyileşme ihtimali bulunmayan bir hastalığa sahip olduğunu belirledi.

18'DEN ÇOK DAHA KÜÇÜK OLABİLİR. KESİN YAŞI AÇIKLANMADI

18'in altında olduğu belirtilmesine rağmen kaç yaşında olduğu açıklanmayan çocuğa, hafta içinde ötanazi uygulandığı bildirildi. Belçika, dünyada çocuklara ötanazi hakkı tanıyan tek ülke olarak biliniyor. Ancak 2014 ilkbaharında parlamentoda kabul edilen bu yasa, bugüne kadar hiç uygulanmamıştı.

Uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olan düzenlemenin bir benzeri, 'da var. Ancak Hollanda, Belçika'nın aksine 12 yaşından küçük çocuklara bu hakkı tanımıyor. Çocukların ötanazi talebinin uygulanabilmesi için ebeveynlerinin de yasal izin vermesi gerekiyor.

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