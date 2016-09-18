Obama: Trump eşitliğe karşı savaş veriyor

Amerikan Başkanı Barack Obama, başkent Washington'da gerçekleşen bir toplantıda Cumhuriyetçi başkan adayı iş adamı Donald Trump'a yüklendi.

ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'a yüklenirken, "Sivil haklara ve eşitliğe karşı savaşan ve hayatı boyunca işçi kesimini önemsememiş biri." ifadelerini kullandı. Obama, Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde siyahi Amerikalıların temsilcilerini bir araya getiren ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a "Öncü Ödülü" verilen "Congressional Black Caucus" (CBC) etkinliğinde bir konuşma yaptı.

NİHAYET DOĞUM MESELESİ ÇÖZÜLDÜ

Konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'a isim vermeden yüklenen Obama, ünlü emlak milyarderinin daha önce kendisiyle ilgili "ABD'de doğmadı" iddiasını son günlerde geri aldığını hatırlatarak, imalı bir şekilde, "Seçimlere 124 gün kala nihayet bu doğum yeri meselesini çözdük." dedi.

"YAKLAŞIMI YANLIŞ"

Amerikan tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşılırken DAEŞ, Kuzey Kore, fakirlik ve iklim değişikliği gibi konuları konuşmak yerine kendi doğum belgesinin gündemde olmasının anlamsız olduğunu kaydeden Obama, Trump'ın konuyla ilgili yaklaşımını eleştirdi.

SİYAHİ ABD'LİLER KONUSU

Trump'ın, "Obama döneminin siyahi Amerikalılar için en kötü zamanlar olduğu" şeklindeki iddiasına sert çıkış yapan Obama, siyahilerin tarihinden bazı örnekler verdikten sonra, "Onun ziyaret edeceği bir müzemiz var, belki böylece meseleyi kavrar. Ona bu şekilde öğreteceğiz." şeklinde konuştu.

"EŞİTLİKLE SAVAŞIYOR"

Obama, Trump'la ilgili olarak, "Sivil haklara ve eşitliğe karşı savaşan ve hayatı boyunca işçi kesimini önemsememiş biri." ifadelerini kullandı. Seçimlerde kullanılacak her bir oyun çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Obama, 2008 ve 2012 yıllarında oluşturduğu mirası Clinton'ın taşıyabileceği yorumunu yaparak siyahilerin (Clinton için) sandık başına gitmemelerini "mirasına kişisel hakaret" olarak algılayacağını belirtti.

CLİNTON: OBAMA BÜYÜK AMERİKALI!

Obama'dan önce sahneye çıkan Clinton da konuşmasında ABD Başkanı'ndan övgüyle bahsederken, "Biz, sizin sadece Amerikalı olduğunuzu değil, aynı zamanda büyük bir Amerikalı olduğunuzu da biliyoruz." şeklinde konuştu.