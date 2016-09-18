Plastik kap kacak yasaklandı

Kanserojen maddelerle savaş kapsamında Fransa'da içerisinde gıda tüketilen, saklanan plastik kapların kullanımı resmen yasaklandı.

Yeni yasayla, biyolojik materyallerden yapılmayan tek kullanımlık mutfak eşyalarının kullanılması da yasaklandı. Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği yasa 2020 yılında yürürlüğe girecek. Ülkede bu yıl başlarında da süpermarketlerin plastik poşet satmaları da yasaklanmıştı. Fransa'da her yıl 4.73 milyar plastik bardak çöpe atılıyor. Bunların sadece yüzde 1'i geri dönüştürülüyor.