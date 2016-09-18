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PYD'den kirli oyun

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 19:12
PYD'den kirli oyun
PYD'den kirli oyun

Terör örgütü PYD'nin 'de vatandaşların varlıklarına el koyabilmek ve sözde devlet ilan edebilmek için çeşitli bölgelerde nüfus sayımına gittiği öğrenildi.

Fırat nehrinin doğusunda 1 buçuk yıldır 'tehcir politikası' uygulayan terör örgütü PKK'nın kolu PYD, nüfus sayımı başlatıyor. Örgüt mensuplarının, 'nin çeşitli bölgelerinde planladıkları bu uygulamayı başlatacakları öğrenildi.

Buna göre; Haseke, Kamışlı, Tel Abyat ve Aynel Arap bölgelerinde nüfus sayımına gidiliyor.

İKİ NEDENİ VAR
Bölgeden birçok Türkmen, Arap ve kendileri gibi düşünmeyen Kürt vatandaşı zorla göç ettiren terör örgütü PYD'nin nüfus sayımına gitmesinin nedenleri de ortaya çıktı.

Bu hamlenin göçe zorlanan insanların varlıklarına el koyma ve sözde PYD devletini ilan etme hazırlığı olabileceği değerlendiriliyor Etnik kimliklerden arındırılma işleminin de onaylanmasının amaçlandığı bildiriliyor.

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