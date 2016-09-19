Brüksel bu kez şaşırttı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladığı programa belediye önce izin verdi sonra vazgeçti.

Brüksel'de terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen derneklerin düzenlemeyi planladığı sözde "Kürt Kültür Haftası" programı belediye tarafından son anda engellendi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 22 Eylül'de 3'üncüsü düzenlenmesi planlanan, terör örgütü PKK yandaşlarının katıldığı "Kürt Kültür Haftası" programı, daha önce izin verilmesine rağmen Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

PKK-HDP ORTAKLIĞI

Program, Belçika'da bulunan PKK'ya yakınlığıyla bilinen bazı dernekler ile HDP tarafından ortaklaşa düzenlenecekti.

Brüksel Belediyesi daha önce terör örgütü PKK'nın AB Konseyi binasının arkasında çadır kurmasına izin vermişti. 18 Mart'ta düzenlenen Türkiye- AB Zirvesi sırasında kurulan PKK çadırı Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.

BELÇİKA'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA GÖSTERİ İZNİ