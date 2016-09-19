Midilli'de göçmen kampında yangın!

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan yaklaşık 4 bin göçmen, çıkan büyük yangının ardından kampı boşalttı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan yaklaşık 4 bin göçmen, çıkan büyük yangının ardından kampı boşalttı.

Yerel kaynaklara göre, bugün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınsa da kamp içerisinde çıkan kavga sonucu olaylar büyüdü.

Toplam 10 yangın söndürme aracı ve 30 itfaiyecinin katıldığı söndürme çalışmaları sona ererken, kampta birçok çadırın yandığı ve bazı prefabrik evlerin ise büyük hasar gördüğü bildirildi.

Bu arada, reşit olmayan göçmenlerin de kamptan uzaklaştırılarak güvenli bir barınma merkezine götürüldüğü belirtildi.

Yunan polisinin kampı terk eden binlerce göçmeni kampa geri getirmeye çalıştığı kaydedildi.

Yunan resmi verilerine göre ada, toplam konaklama kapasitesinin oldukça üzerinde, 5 bin 600'den fazla göçmene ev sahipliği yaparken, aylar süren sığınma taleplerinden bıkan göçmenler arasında sık sık gerginlikler yaşanıyor.

Bugünkü olaylarda ise göçmenlerin toplu bir şekilde Türkiye'ye iade edilecekleri söylentilerinin olayların büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.