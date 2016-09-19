Netanyahu'dan 38 milyar dolarlık destek açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''İsrail, daha önce varılan anlaşma gereği ordusunu ve füze savunma sistemlerini güçlendirmek için ABD'den 38 milyar dolar destek alacak'' açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin ABD'den 38 milyar dolar desteği ordusunu güçlendirmek için alacağını belirtti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ABD ile imzalanan anlaşmanın Tel Aviv ve Washington arasındaki ilişkilerin derinliğine ve gücüne delil teşkil ettiğini kaydederek, bu desteğin İsrail'in güvenliğini pekiştireceğini ifade etti.Söz konusu yardım paketinin, ABD tarihinde başka bir ülkeye yapılan en büyük miktar olduğuna dikkati çeken Netanyahu, "İsrail, daha önce varılan anlaşma gereği ordusunu ve füze savunma sistemlerini güçlendirmek için ABD'den 38 milyar dolar destek alacak." dedi. ABD'nin İsrail'e 10 yılda 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını öngören anlaşma iki ülke yetkilileri tarafından çarşamba günü Washington'da imzalanmıştı.