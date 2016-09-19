Rumlardan BM'ye skandal Türkiye teklifi

Kıbrıs'ta 40 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerde BM'ye Türkiye karşıtı çirkin bir teklif sunuldu.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın Kıbrıs müzakerelerine ilişkin BM'ye sunmak için hazırladığı skandal teklifte, Türkiye'nin 'garantörlük' hakkının 'danışmanlık' statüsüne düşürülmesi isteniyor.



Kıbrıs'ta 41 yıldır süren çözümsüzlüğü sona erdirmek amacıyla Rum ve Türk yönetimleri arasında başlatılan görüşmelerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan küstah bir teklif geldi. Rum lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan'la birlikte hazırladıkları teklif raporunu masaya koydu.



AKINCI'DAN RAPORA RET



Akşam'da yer alan habere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önerilen teklif ve raporu reddettiği ifade edildi. Rum yönetimi, bu plan üzerinden müzakere edeceklerini belirterek, 8 sayfalık Rum-Yunan teklifini medyaya sızdırdı.



ASKERİMİZİ İSTEMİYORLAR



Raporda, Türkiye'nin garantörlüğünün tamamen kaldırılmasını, yerine sadece AB ülkelerinden oluşacak 2 bin 500 kişilik bir BM polis gücünün Ada'ya gelmesini ve gücün içinde Türkiye'nin olmayacağı öngörülüyor.