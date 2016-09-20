8 bölge DAEŞ’ten geri alındı

Irak'ın Selahattin ile Anbar illerinde terör örgütü DAEŞ’e karşı düzenlenen kurtarma operasyonlarında 8 köy geri alındı.

10 Haziran 2014'ten beri DAEŞ'in kontrolündeki Salahattin İline bağlı El Şirgat ilçesine bu sabah Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 köyün terör örgütü DAEŞ'ten geri alındığı bildirildi.



Operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan El Şirgat kaymakamı Ali El Dodah, "Irak ordusu başta olmak üzere yerel polis aşiret güçleri ve Haşdi Şabi güçlerimiz bu sabah erken saatlerde DAEŞ'e karşı başlattığı operasyonlarda Şirgat'ın güneyinden ilçe sınır hattını ilçe merkezine doğru aştı ve yoğun çatışmalardan sonra ilçe merkezinden sadece 2 km uzaklıkta bulunan Aşur polis merkezi binası ile tam 6 köyü (El Suvidan, El Hadraniye, Ramazaniyat, El Nadire, Misehli, Hudaan) köyleri terör örgütünden geri alındı'' dedi. Dodah ayrıca Şirgat ilçesinin kurtarıldığının ilan edilmesine neredeyse saatler kaldığını ve DAEŞ'in varlık mücadelesini tamamen kaybettiğine işaret etti.



Anbar ilinde ise Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre '"Orduya bağlı birlikler ile yerel aşiret güçlerinin Ramadi'nin batısındaki Bağdadi adasında Halidiyye ve Onaye köylerinin terör örgütü DAEŞ'ten kurtarıldığını ve operasyonlar sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" bildirdi.



Operasyonlara Irak Hava Kuvvetleri ile uluslararası koalisyonunun havadan destek verdiğini bildirdi.