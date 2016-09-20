FLAŞ! ABD'de OHAL ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 eyalette OHAL ilan edildi. Krizin dünya medyasına yansımaması için özel önlemlerin alındığı OHAL sürecinde medya devi olarak nitelenen kuruluşların da 3 maymunu oynaması dikkat çekiyor. İşte Sabah.com.tr'nin derlediği ayrıntılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 eyalette Olağanüstü Hal ilan edildi. Petrol kaynaklı OHAL ilanı sonrasında eyalet valisinden gelen açıklama ile halk sükunete ve tutumlu olmaya davet edildi. İşte ayrıntılar.

KUZEY CAROLINA OHAL'İN MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre Kuzey Carolina sınırları içerisinde yer alan dev petrol borularında patlama meydana geldi. Kaçağın durdurulamadığı patlamada üst düzeyde olan tehlike beraberinde petrol sıkıntısını da getirdi. Eyalet valisi olağanüstü hal ilan etti.

Amerikan medya kuruluşu Breaking 911'in verdiği bilgilere göre Kuzey Carolina eyaletinin doğu kıyısına petrol akışını sağlayan borulardan biri ciddi biçimde hasar gördü. Bunun sonucunda Kuzey Carolina ve bu hattın ulaştığı 4 eyalette daha olağanüstü hal ilan edildi.

BÖLGEDE PETROL SIKINTISI YAŞANIYOR

Bölgede Petrol sıkıntısı yaşanıyor ve sorunun ne zaman çözüleceği hakkında net bir açıklama yok. Eyalet valiliği tüketimi azaltmak adına ne tür önlemler alacaklarını belirlemek için acil toplantı yapılacağını duyurdu.

ABD'de akaryakıt sıkıntısı

SÜRÜCÜLERE UYARI!

Henüz önlemlerin açıklanmadığı bölgede sürücüler gereklilik düzeyi yüksek ve acil olmadıkça araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

GEZİCİ MEDYA DEVLERİ SUSUYOR... YA DA SUSTURULUYOR

Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu'da her karışıklık arefesinde olay yerinde kamp kuran ABD medyasının büyük kuruluşlarının ise yüz binlerce insanın hayatını etkileyen olağanüstü halden habersiz gibi davranması dikkat çekti.

Sabah.com.tr

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