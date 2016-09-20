Münbiç halkı da Cerablus'a sığınıyor

PYD kontrolündeki Münbiç'te uygulanan zulümden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuk 400 kişi, ÖSO'nun özgürleştirdiği Cerablus'a sığındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde hayatın normale dönmeye başladığı Halep'in Cerablusilçesini güvenli liman olarak görenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

MÜNBİÇ HALKI DA CERABLUS'A SIĞINIYOR

DAEŞ kontrolündeyken 3 bin 500'e kadar gerileyen nüfusu şu an 25 bini geçen Cerablus, sadece kendi halkının değil terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin ve DAEŞ'in zulmü altındaki bölge halkının da umudu oluyor. Civar bölgelerden göç alan Cerablus'a, PYD/YPG baskısına maruz kalan Münbiç halkı da geldi.

Fotoğraf: Bir ÖSO mensubu silahının namlusunu ters çevirip çocuklara cips dağıtırken..

Terör örgütü mensuplarının uyguladığı baskılara dayanamayan yaklaşık 400 kişi, Cerablus'ta yeni bir hayatın kapılarını aralamaya çalışırken, ilçeye sığınanların sayısı da her geçen gün artıyor.

PYD/YPG, ASKERLİĞE ZORLAYIP MALLARINI TALAN ETTİ

Münbiç'ten 8 kişilik ailesiyle gelen Mustafa Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD'nin baskılarına dayanamayarak doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Teröristlerin kendisi gibi düşünmeyen herkese zulmettiğini anlatan Cemal, "Çocuklarımıza 9 aylık askerliği zorunlu tuttular, mallarımızı talan ettiler. Ben çocuklarımı neden onlara asker olarak vereyim? Onlar devlet mi yoksa halka katkı sağlayan bir grup mu? Halka eziyet edenlere destek veremezdik." dedi.

Münbiç'te hayvancılıkla uğraştığını belirten Cemal, terör örgütü mensuplarının her gün ahırlarına gelerek istediği kadar hayvanı yemek yapma bahanesiyle alıp götürdüğünü kaydetti.

"İNŞALLAH BURADAKİ ORTAM BİZİM ORADA DA OLUR"

Anne ve babasının yanı sıra 5 çocuğunu yanına alarak Cerablus'un yolunu tutan Muhammed Cuma da eski Cerablus ile benzer bir kader yaşadıklarını dile getirerek, Cerablus'un geldiği noktayı öğrenince ümitlendiklerini söyledi.

Burada özgür bir ortam olduğunu, kimsenin kendilerine karışmadığını aktaran Cuma,"Cerablus özgürleşti, biz de buraya geldik, inşallah buradaki ortam bizim orada da olur. Burada can güvenliğimiz sağlanıyor. Ama yabancı bir yerde olduğumuz için yardıma ihtiyacımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bazen yeme içme sıkıntısı yaşadığımız da oluyor." ifadelerini kullandı.