Obama için yol kapatılınca Lavrov yürümek zorunda kaldı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Barack Obama’nın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen trafik sıkışıklığı nedeni ile BM Genel Kurul toplantısına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Konu ile ilgili açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapıldı.



Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un trafik ışığında beklerken görüntülenen bir fotoğrafı ile birlikte yayınlanan mesajda şöyle dendi:



"Manhattan Barack Obama için kapatıldı. S. Lavrov trafikte beklemek istemedi ve yürüyerek Birleşmiş Milletlere gitti"



