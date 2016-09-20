ARKADAŞINA GÖNDER Obama için yol kapatılınca Lavrov yürümek zorunda kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Obama için yol kapatılınca Lavrov yürümek zorunda kaldı!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 23:40
Obama için yol kapatılınca Lavrov yürümek zorunda kaldı!
Obama için yol kapatılınca Lavrov yürümek zorunda kaldı!

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Barack Obama’nın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen sıkışıklığı nedeni ile BM Genel Kurul toplantısına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Konu ile ilgili açıklama ise Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ışığında beklerken görüntülenen bir fotoğrafı ile birlikte yayınlanan mesajda şöyle dendi:

"Manhattan Barack Obama için kapatıldı. S. Lavrov trafikte beklemek istemedi ve yürüyerek Birleşmiş Milletlere gitti"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.