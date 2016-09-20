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'da "şüpheli paket" alarmı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 19:11
Washington'da "şüpheli paket" alarmı!
Washington'da şüpheli paket alarmı!

ABD'nin başkenti DC'de sabah saatlerinde , Saray'a yakın bir bölgeyi "şüpheli paket" gerekçesiyle güvenlik kordonuyla kapattı.

DC'de Saray'a yürüme mesafesindeki Warner Theatre adlı binanın girişinde "şüpheli paket" bulunması üzerine bölgeye gelen , güvenlik alarmı vererek bölgeye giriş-çıkışlara izin vermedi.

Beyaz Saray'a altı blok mesafede yer alan Warner Theatre, aynı zamanda AA Washington ofisinin de içinde bulunduğu Ulusal Basın Binasının hemen yanında yer alıyor.

Metro hattının en önemli duraklarından olan Metro Center'ın ve çevre caddelerin kapatılmasına yol açan güvenlik alarmı, yaklaşık 2 saat sonra polisin şüpheli paketi tahliye etmesiyle sona erdi.

Polis, "şüpheli paketle" ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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