Washington'da "şüpheli paket" alarmı!

ABD'nin başkenti Washington DC'de sabah saatlerinde polis, Beyaz Saray'a yakın bir bölgeyi "şüpheli paket" gerekçesiyle güvenlik kordonuyla kapattı.

Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Warner Theatre adlı binanın girişinde "şüpheli paket" bulunması üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik alarmı vererek bölgeye giriş-çıkışlara izin vermedi.

Beyaz Saray'a altı blok mesafede yer alan Warner Theatre, aynı zamanda AA Washington ofisinin de içinde bulunduğu Ulusal Basın Binasının hemen yanında yer alıyor.

Metro hattının en önemli duraklarından olan Metro Center'ın ve çevre caddelerin kapatılmasına yol açan güvenlik alarmı, yaklaşık 2 saat sonra polisin şüpheli paketi tahliye etmesiyle sona erdi.

Polis, "şüpheli paketle" ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.