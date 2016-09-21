ABD, Airbus'ın İran'a uçak satışına onay verdi!

ABD yönetiminin, İran'la nükleer anlaşma kapsamında, Airbus firmasının Tahran'a 17 adet yolcu uçağı satışına onay verdiği bildirildi. Amerikalı ve İranlı diplomatların, BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bir araya gelmesinin hemen ardından onayın çıkması dikkat çekti.

Avrupa merkezli Airbus firması, İran'a 17 adet uçak satışına ilişkin ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından kendilerine satış lisansı verildiğini açıkladı.

Satış lisansının, ABD ile İran arasında geçen yıl temmuz ayında yapılan nükleer anlaşmanın şemsiyesi altında ekonomik taahhütler kapsamında verildiği kaydedildi.

17 adet yolcu uçağının A320 ve A330'lardan oluştuğunu belirten Airbus yetkilileri, bu ilk onayın ardından bir süre sonra diğer uçakların satışı için de onay alacaklarını umduklarını dile getirdiler.

Ocak ayında Airbus ile Tahran yönetimi arasında 22,8 milyar avro (25 milyar dolar) değerinde 118 yolcu uçağını kapsayan bir anlaşma imzalanmış ve anlaşmaya göre 21 A320ceo, 24 A320neo, 27 A330ceo, 18 A330neo, 16 A350-1000 ve 12 A380'in satışı konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Airbus'ta yüzde 10 ABD payı olması sebebiyle firma, Washington'dan onay almaksızın İran'a ticari ürün satamıyor.