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, Airbus'ın 'a uçak satışına onay verdi!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 19:59 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 20:09
ABD, Airbus'ın İran'a uçak satışına onay verdi!
ABD, Airbus'ın İran'a uçak satışına onay verdi!

yönetiminin, 'la nükleer anlaşma kapsamında, Airbus firmasının Tahran'a 17 adet yolcu uçağı satışına onay verdiği bildirildi. Amerikalı ve lı diplomatların, BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bir araya gelmesinin hemen ardından onayın çıkması dikkat çekti.

Avrupa merkezli Airbus firması, 'a 17 adet uçak satışına ilişkin Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından kendilerine satış lisansı verildiğini açıkladı.

Satış lisansının, ABD ile arasında geçen yıl temmuz ayında yapılan nükleer anlaşmanın şemsiyesi altında ekonomik taahhütler kapsamında verildiği kaydedildi.

17 adet yolcu uçağının A320 ve A330'lardan oluştuğunu belirten Airbus yetkilileri, bu ilk onayın ardından bir süre sonra diğer uçakların satışı için de onay alacaklarını umduklarını dile getirdiler.

Ocak ayında Airbus ile Tahran yönetimi arasında 22,8 milyar avro (25 milyar dolar) değerinde 118 yolcu uçağını kapsayan bir anlaşma imzalanmış ve anlaşmaya göre 21 A320ceo, 24 A320neo, 27 A330ceo, 18 A330neo, 16 A350-1000 ve 12 A380'in satışı konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Airbus'ta yüzde 10 ABD payı olması sebebiyle firma, Washington'dan onay almaksızın İran'a ticari ürün satamıyor.

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