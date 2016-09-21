Angelina Jolie ile Brad Pitt boşanıyor

Hollywood'un ünlü oyuncuları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı belirtildi. Hollywood'un en gözde çifti olarak bilinen ve 'Brangelina' adıyla anılan ikili, 10 yıllık birlikteliklerinin ardından 2014 yılında evlenmişti. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Pitt'ten boşanmak için dava açan Jolie'nin, 3'ü biyolojik 3'ü evlatlık olmak üzere 6 çocuğunun velayetini istediği öne sürüldü. 2004 yılında 'Mr. And Mrs. Smith' filminde tanışan çiftin ilişkisi, o sırada Jennifer Aniston'la evli olan Brad Pitt'in boşanmasına yol açmıştı. İki yıl süren nişanlılıklarının ardından 2014 yılında sade bir törenle evlenen çift şimdi bu evliliği noktalıyor.