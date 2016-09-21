Fransa Hindistan'a 36 adet savaş uçağı sattı

Elysee Sarayı, uzun süredir gündemde olan Hindistan'a 36 adet Rafale tipi savaş uçağı satışında sonuca varıldığını doğruladı.

Fransa tarafından uzun süredir görüşmeleri devam eden Rafale tipi savaş uçaklarının Hindistan'a satışı ile ilgili açıklama yapıldı. Hindistan kaynaklarının daha önce duyurduğu anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan bir açıklama ile doğrulandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı, yarın Yeni Delhi'de düzenlenecek imza törenine katılmak üzere görevlendirdiği ifade edildi. 36 adet Rafale tipi savaş uçağının satışıyla ilgili anlaşmanın iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalanacağı kaydedilirken, Hindistan'ın en az 8 milyar avro ödeyeceği bildirildi.

Anlaşma ile ilgili kararın 4 Eylül'de Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi sırasında alındığı ve sözleşmenin imzaya sunulması için son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, Hindistan kaynakları, anlaşmaya dair son kararın bugün verildiğini açıkladı.

2015'in Nisan ayında Paris'i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'dan 36 adet "uçuşa hazır" Rafale tipi savaş uçağı satın almak istediklerini söylemişti. Yarın imzalanacak sözleşme ile Fransız Dassault Aviation'un ürettiği 36 adet uçak Hindistan yönetiminin talep ettiği şekilde teslim edilecek.

EN BÜYÜK TİCARİ BAŞARI

En az 8 milyar avro değerinde 36 adet Rafale uçağı satışı, Fransa yönetiminin bu tip uçaklarda şimdiye kadar elde ettiği en büyük ticari başarı olarak kayıtlara geçti.