Helikopterli mafya nikâhına soruşturma

İtalya’da evlenen ünlü mafya babasının torunu kilise meydanına helikopterle indi. Bölge bu yüzden üç saat trafiğe kapatılınca soruşturma açıldı

İtalya'nın Calabria bölgesinde gerçekleşen bir mafya düğünü ülke gündeminde üst sıralara oturdu ve yargıya taşındı. Calabria'nın ünlü mafya babalarından birinin torunu olan Antonio Gallone (31) ve Aurora isimli nişanlısı perşembe günü evlendi.



MEYDAN KAPATILDI

Çift, nikâhın kıyılacağı Nicotera kentindeki kilise meydanına helikopterle indi. Lüks araçlarla gelen davetliler yüzünden kentin en büyük meydanı trafiğe kapatıldı. Nikâh kıyıldıktan sonra Gallone çifti, tıpkı geldikleri gibi helikoptere binerek romantik bir tur atmayı da ihmal etmedi. Ancak düğün sona erdikten sonra Gallone ailesinin ne helikopter için ne de kilise meydanını trafiğe kapatmak için izin almadığı ortaya çıktı. Gallone ailesi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, savcılar düğünle alakalı inceleme başlattı.



VEKİL: MAFYA UÇUYOR!

Yerel yöneticilerin de davetli listesinde bulunduğu tespit edilirken, Beş Yıldız Partisi Milletvekili Delila Nesci yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Calabria bölgesinde tıpkı başkentimiz Roma'da olduğu gibi mafya rahat rahat uçuyor. Buna karşılık hükümetimiz sağır, aptal ve kör." Milletvekili Delila Nesci, olayla alakalı parlamentoda da soruşturma talep edeceklerini duyurdu.