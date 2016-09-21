Lüksemburg'dan tarihi 15 Temmuz itirafı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, AB'nin 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile yeterince dayanışma içerisinde olmadığını söyledi

Alman Die Welt gazetesine konuşan Asselborn, üst düzey bir AB yetkilisi olarak, birliğin darbe konusundaki tutumunu, "Biz, askeri darbe girişimi sonrasında Türk kamuoyunda oluşan yaranın derinliğini tam olarak anlayamadık"sözleriyle dile getirdi.

DEMOKRASİYİ SAVUNDULAR- BİZ YANLIŞ DEĞERLENDİRDİK

Türk halkının darbeden derinden etkilendiğini ve darbeye karşı koyarken 240 dolayında kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Asselborn,"Darbeye karşı sokaklara çıkan insanlar, demokrasi için de gösteri yaptı. Biz bunu biraz yanlış değerlendirdik" dedi. Asselborn, AB'nin hukuk devleti prensiplerinde ısrar etmesinin Türkiye'nin pozitif gelişmesine katkı sunacağını da söyledi.

VİZE SERBESTİSİ YILSONUNA DOĞRU…

Türkiye'nin vize serbestisi konusundaki beklentisine de iyimser yaklaşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı, çözüm bulunacağı görüşünde. "Anti-terör yasaları dışında Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat edebilmesi için bütün şartlar çözülebilir" diyen Asselborn, AB'nin hukuk devleti prensipleri konusunda ısrarlı olmaya devam edeceğini belirtti. Asselborn," Türkiye'deki durum biraz sakinleştiği zaman eğer Türkiye Avrupa kurallarına uymak için istekli olursa, yılsonuna kadar ya da 2017 başında terörle mücadele mevzuatında bir çözümün mümkün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.