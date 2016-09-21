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'da faciası: Tam 600 kişi!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 17:00
Mısır'da göçmen faciası: Tam 600 kişi!
Mısır'da göçmen faciası: Tam 600 kişi!

'ın kuzeyinde bugüne kadar görülmüş en büyük botu taşıdığı 600 kişiyle birlikte battı. İşte ayrıntılar

Edinilen bilgiye göre 'da lerden oluşan 600 kişiyi taşıdığı öne sürülen bir gemi battı.

İLK AÇIKLAMA: EN AZ 29 ÖLÜ!

Mısır açıklarında 600 kişiyi taşıyan bir göçmen botu alabora olurken, güvenlik görevlileri ve yerel yetkililer Reuters'a yaptıkları açıklamada en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Bir yetkili, devlet haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, "Yasadışı bir göçmen botu, 600 kişi ile bölge sahilinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yasadışı göç operasyonu sırasında Kafr al-Sheikh açıklarında alabora oldu" dedi.

150 KİŞİ KURTARILDI, KALANLAR İÇİN ÇALIŞILIYOR

MENA, kurtarma görevlilerinin 150 kişiyi kurtardığını belirtti. Güvenlik kaynakları Reuters'a botun Mısırlı, Suriyeli ve Afrikalı göçmenleri taşıdığını söyledi.

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