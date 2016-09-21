Ürdün Kralı'ndan İsrail'e çok sert mesaj

Ürdün Kralı II. Abdullah, BM 71. Genel Kurulu'nda? yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Müslümanlar için aşırılıkçılarla mücadele etmenin, gelecek için mücadele anlamına geldiğini vurgulayan Abdullah, Batı'daki yanlış İslam algısının teröristlerin küresel gündemini ve gelecekteki hoşgörüsüzlüğü beslediğini ifade etti.

Kral Abdullah, Suriye'deki iç savaşla ilgili "kazananın olmayacağını, her taraftan yalnızca kaybedenler olacağını" belirtti. Ürdün'ün Filistin'e verdiği desteği yineleyen Abdullah, şu ifadeleri kullandı: "İsrail ya barışı kabul etmeli ya da sonunda nefret denizi tarafından yutulacak."