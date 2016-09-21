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Kralı'ndan 'e çok sert mesaj

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 15:52
Ürdün Kralı'ndan İsrail'e çok sert mesaj
Ürdün Kralı'ndan İsrail'e çok sert mesaj

Kralı II. Abdullah, BM 71. Genel Kurulu'nda? yaptığı konuşmada 'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Müslümanlar için aşırılıkçılarla mücadele etmenin, gelecek için mücadele anlamına geldiğini vurgulayan Abdullah, Batı'daki yanlış İslam algısının teröristlerin küresel gündemini ve gelecekteki hoşgörüsüzlüğü beslediğini ifade etti.

Kral Abdullah, Suriye'deki iç savaşla ilgili "kazananın olmayacağını, her taraftan yalnızca kaybedenler olacağını" belirtti. 'ün 'e verdiği desteği yineleyen Abdullah, şu ifadeleri kullandı: " ya barışı kabul etmeli ya da sonunda nefret denizi tarafından yutulacak."

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