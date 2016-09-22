ABD’de kadın polis dehşeti

ABD’de silah taşımadığı halde 40 yaşındaki siyahi Terence Crutcher’ı vuran kadın polis Betty Shelby’ye soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Oklahoma eyaletinde 40 yaşındaki Terence Crutcher adlı Amerikalı siyahinin silahsız olmasına rağmen polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı. Tulsa kentinde yaşanan olayın görüntülerinin medyada yer almasıyla kamuoyunda "polis şiddeti" tartışması yeniden başladı. Yerel basındaki haberlere göre; üç çocuk babası Crutcher'ın aracı, Tulsa'da arızalandı. Aracından indiğinde gelen Betty Shelby adlı kadın polisin uyarısıyla aracına dönmeye çalışan Crutcher diğer polisin şok cihazına maruz kaldı. Crutcher, kısa süre sonra Shelby tarafından vuruldu. Adalet Bakanlığı görüntüler üzerine soruşturma açtı. Öldürülen siyahinin ailesi düzenledikleri basın toplantısında, geçen hafta 40 yaşına giren Terence Crutcher için "adalet" istediklerini belirterek, olayın polislerin "ihmalkârlık ve yetersizliği"nden kaynaklandığını savundu. Ailenin avukatı ise yaptığı açıklamada "Neden siyahi ve suçsuz bir adam, yardım eli ararken göğsünden bir kurşun yiyor" diye sordu.

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Amerikalı siyahiyi vuran polisin avukatı da müvekkilinin, şüphelinin elini silaha uzattığını sandığını ve olayın ırkçılıkla ilgisi olmadığını öne sürerek, "İnsanlar stres altında beklenmedik şeyler yapabiliyor" açıklamasında bulundu.