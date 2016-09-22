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'de sokak gösterilerinin yaşandığı kentte OHAL kararı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 07:45 Güncelleme Tarihi: 22.9.2016 07:46
ABD'de sokak gösterilerinin yaşandığı kentte OHAL kararı
ABD'de sokak gösterilerinin yaşandığı kentte OHAL kararı

'nin Charlotte kentinde, Keith Lamont Scott adlı siyahinin tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet olaylarının artması üzerine OHAL ilan edildi.

'nin Charlotte kentinde, Keith Lamont Scott (43) adlı siyahinin tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet olaylarının artması üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Gösterilerin yaşandığı Kuzey Carolina eyaletinin valisi Pat McCrory, Charlotte Polis Şefi Kerr Putney'in talebi doğrultusunda bu kentte OHAL ilan edilmesine karar verdi.

Vali McCrory, yaptığı yazılı açıklamada, polise yönelik saldırıların ardından OHAL ilanına karar verdiğini bildirerek, "Vatandaşımıza, polisimize ya da çevreye yönelik herhangi bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Göstericiler kontrolden çıktı"
Şef Putney de basına yaptığı açıklamada, göstericilerin kontrolden çıktığını söyledi.

Kalabalığı yatıştırmaya çalıştıklarını dile getiren Putney, "Bu dakikaya kadar sabırlı bir şekilde bekledik fakat göstericiler şiddete dönük eylemler gerçekleştiriyor. Polise pet şişe ve benzeri nesneler fırlatıyorlar. Tekrar düzenin sağlanmasının vakti geldi." dedi.

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddeti devam ediyor.

Yaşanan son olayda, siyahi Keith Lamont Scott'ın ailesi, "elinde sadece kitap bulunmasına rağmen polisin onu vurduğunu" iddia etti. Putney ise Scott'ın, "elinde silah olduğu ve bunu bırakması çağrısına cevap vermediği gerekçesiyle vurulduğunu" savunmuştu.

Olayın ardından yüzlerce "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) üyesi, Charlotte sokaklarında "adalet ve özgürlük" temalı sloganlar eşliğinde protesto yürüyüşü başlatmıştı.

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